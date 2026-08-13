Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
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13.08.2026 11:12:00
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt
Hypoport plant einen neuen Aktienrückkauf über bis zu 10 Millionen Euro und will die eigenen Papiere erneut vor allem für Mitarbeiterprogramme einsetzen.
Die Hypoport-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,36 Prozent auf 85,90 Euro.
DOW JONES
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