Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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|STOXX 50-Performance
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12.08.2026 12:26:24
Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag im Minus
Das macht das Börsenbarometer in Europa am Mittwoch.
Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0.03 Prozent tiefer bei 5’546.77 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.015 Prozent leichter bei 5’547.35 Punkten in den Handel, nach 5’548.17 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5’560.57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’534.94 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0.342 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’374.81 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 5’035.66 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’482.32 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 11.89 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3.57 Prozent auf 164.22 EUR), Rheinmetall (+ 2.24 Prozent auf 1’167.80 EUR), Rolls-Royce (+ 1.80 Prozent auf 15.61 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.45 Prozent auf 83.84 CHF) und Rio Tinto (+ 1.01 Prozent auf 75.73 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Richemont (-2.43 Prozent auf 195.15 CHF), Novartis (-1.72 Prozent auf 123.70 CHF), Roche (-1.55 Prozent auf 363.20 CHF), BP (-1.38 Prozent auf 5.29 GBP) und GSK (-1.32 Prozent auf 18.71 GBP).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3’711’618 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 583.446 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
2026 hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.43 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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|STOXX-Handel STOXX 50 gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
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|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
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15:59
|Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
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12:26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.ch)
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12:26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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09:28
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
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09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
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11.08.26
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|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
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