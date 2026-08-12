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Roche Aktie 149905998 / CH1499059983

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STOXX 50-Performance 12.08.2026 12:26:24

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag im Minus

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Mittwoch.

Intesa Sanpaolo
6.41 CHF -0.30%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0.03 Prozent tiefer bei 5’546.77 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.015 Prozent leichter bei 5’547.35 Punkten in den Handel, nach 5’548.17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5’560.57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’534.94 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0.342 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’374.81 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 5’035.66 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’482.32 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 11.89 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3.57 Prozent auf 164.22 EUR), Rheinmetall (+ 2.24 Prozent auf 1’167.80 EUR), Rolls-Royce (+ 1.80 Prozent auf 15.61 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.45 Prozent auf 83.84 CHF) und Rio Tinto (+ 1.01 Prozent auf 75.73 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Richemont (-2.43 Prozent auf 195.15 CHF), Novartis (-1.72 Prozent auf 123.70 CHF), Roche (-1.55 Prozent auf 363.20 CHF), BP (-1.38 Prozent auf 5.29 GBP) und GSK (-1.32 Prozent auf 18.71 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3’711’618 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 583.446 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

2026 hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.43 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4467 18.12.2026 127865039
Long 12.4452 18.06.2027 154868620
Long 908.5 18.09.2026 159012812
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.0793 17.12.2027 159436229
Short 908.5 18.12.2026 146216180
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.268 12.07 157975122
Long 11.6474 6.82 159012667
Long 31.3276 1.44 159435495
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5833 13.63 153255253
Short 11.0793 7.57 151874709
Short 15.6638 4.95 152125364
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -40.85 129024514
Long 10 -8.64 123630198
Long 12 -19.74 154259675
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’030.62 19.97 SJYB2U
Short 15’342.53 13.95 SJZBBU
Short 15’916.15 9.00 SJB30U
SMI-Kurs: 14’449.47 12.08.2026 17:30:26
Long 13’834.28 19.43 SHBTNU
Long 13’527.01 13.82 S8B67U
Long 12’948.44 8.94 SDFBZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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