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TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

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12.08.2026 18:05:49

TUI Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tui nach den vorgelegten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 12,50 auf 12,20 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Analyst Karan Puri ließ in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis des Reiseveranstalters weitgehend unverändert. Wegen der höheren Nettoverschuldung senkte er jedoch das Kursziel./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 15:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:09 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TUI AG Overweight
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TUI AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Karan Puri 		KGV*:
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