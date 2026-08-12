Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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Salesforce Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce vor den am 26. August erwarteten Quartalszahlen von 185 auf 210 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bis Ende Juli gelaufene Gespräche mit Kunden und Partner des US-Softwarekonzerns hätten sowohl zur Nachfrage im Kerngeschäft als auch im Bereich Agentforce/KI-Suite Erkenntnisse geliefert, schrieb Karl Keirstead in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zusammenfassend sei festzuhalten, dass die Rückmeldungen zu den Ausgaben der Unternehmen weiterhin durchwachsen gewesen seien. Er hält es daher für unwahrscheinlich, dass Salesforce in der zweiten Jahreshälfte eine signifikante Beschleunigung des Wachstums - so wie in der Prognose in Aussicht gestellt - verzeichnen werde. Das Kursziel habe er wegen der allgemeinen Neubewertung der Softwarebranche angehoben./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Neutral
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 210.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 192.15
|
Abst. Kursziel*:
9.29%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 193.31
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.63%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
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