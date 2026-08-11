NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Rishi Jaluria verwies am Mittwoch auf unbestätigte Berichte, wonach der Softwarekonzern im Rahmen seiner fortgesetzten Bemühungen um den Ausbau der KI-Infrastruktur einen weiteren Personalabbau plane. Dies stehe im Einklang mit der Neuausrichtung auf die KI-Infrastruktur, allerdings sollten die fortlaufenden Personalabbau-Maßnahmen im Auge behalten werden, insbesondere mögliche Beeinträchtigungen der Leistung von Cloud Apps, die in den letzten Quartalen uneinheitlich ausgefallen sei./rob/ajx/he;