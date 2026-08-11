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12.08.2026 18:12:40

Oracle Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Rishi Jaluria verwies am Mittwoch auf unbestätigte Berichte, wonach der Softwarekonzern im Rahmen seiner fortgesetzten Bemühungen um den Ausbau der KI-Infrastruktur einen weiteren Personalabbau plane. Dies stehe im Einklang mit der Neuausrichtung auf die KI-Infrastruktur, allerdings sollten die fortlaufenden Personalabbau-Maßnahmen im Auge behalten werden, insbesondere mögliche Beeinträchtigungen der Leistung von Cloud Apps, die in den letzten Quartalen uneinheitlich ausgefallen sei./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 11:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 11:31 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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