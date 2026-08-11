Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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Oracle Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Rishi Jaluria verwies am Mittwoch auf unbestätigte Berichte, wonach der Softwarekonzern im Rahmen seiner fortgesetzten Bemühungen um den Ausbau der KI-Infrastruktur einen weiteren Personalabbau plane. Dies stehe im Einklang mit der Neuausrichtung auf die KI-Infrastruktur, allerdings sollten die fortlaufenden Personalabbau-Maßnahmen im Auge behalten werden, insbesondere mögliche Beeinträchtigungen der Leistung von Cloud Apps, die in den letzten Quartalen uneinheitlich ausgefallen sei./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 190.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 151.28
|
Abst. Kursziel*:
25.59%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 153.25
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.98%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
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