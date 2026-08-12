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SLI im Blick 12.08.2026 15:59:08

Angespannte Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag

Angespannte Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag

Der SLI zeigt sich derzeit im Minus.

Kühne + Nagel International
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Um 15:41 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0.61 Prozent auf 2’323.50 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.093 Prozent auf 2’335.52 Punkte an der Kurstafel, nach 2’337.69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’319.31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’335.89 Zählern.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0.746 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 2’283.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der SLI mit 2’095.02 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, lag der SLI bei 1’983.76 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.02 Prozent zu. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 2.19 Prozent auf 644.80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2.05 Prozent auf 201.70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.79 Prozent auf 84.12 CHF), Holcim (+ 0.84 Prozent auf 72.20 CHF) und Sika (+ 0.67 Prozent auf 194.85 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Alcon (-3.44 Prozent auf 58.96 CHF), Richemont (-2.70 Prozent auf 194.60 CHF), Lonza (-2.02 Prozent auf 563.80 CHF), Roche (-1.65 Prozent auf 362.80 CHF) und Novartis (-1.59 Prozent auf 123.86 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’422’498 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 317.007 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick
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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
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