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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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11.09.2026 10:25:19

Novartis Hold

Novartis
113.04 CHF 0.61%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 120 auf 105 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Schweizer hätten nun binnen weniger Tage die Ergebnisse aller drei mit Spannung erwarteter Phase-III-Studien vorgelegt, schrieb Kerry Holford am Donnerstag. Dabei habe das MS-Mittel Remibrutinib positiv abgeschnitten, aber Del-desiran und Pelacarsen hätten ihre Primärziele verfehlt. Die Erwartungen an alle drei Assets seien hoch gewesen, entsprechend "scharf, aber angemessen" sei die Kursreaktion. Holford taxiert das durchschnittliche Umsatzwachstum per annum bis 2030 nun mit 4 Prozent unter dem bestätigten Konzernziel von 5 bis 6 Prozent./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 16:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Hold
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
105.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
113.12 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7.18%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
113.04 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.11%
Analyst Name::
- 		KGV*:
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10:25 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
08.09.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
08.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
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