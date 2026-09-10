Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 120 auf 105 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Schweizer hätten nun binnen weniger Tage die Ergebnisse aller drei mit Spannung erwarteter Phase-III-Studien vorgelegt, schrieb Kerry Holford am Donnerstag. Dabei habe das MS-Mittel Remibrutinib positiv abgeschnitten, aber Del-desiran und Pelacarsen hätten ihre Primärziele verfehlt. Die Erwartungen an alle drei Assets seien hoch gewesen, entsprechend "scharf, aber angemessen" sei die Kursreaktion. Holford taxiert das durchschnittliche Umsatzwachstum per annum bis 2030 nun mit 4 Prozent unter dem bestätigten Konzernziel von 5 bis 6 Prozent./rob/ag/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
105.00 CHF
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
113.12 CHF
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Abst. Kursziel*:
-7.18%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
113.04 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.11%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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