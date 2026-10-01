ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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01.10.2026 09:28:20
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start in Rot
STOXX 50-Handel am Donnerstagmorgen.
Am Donnerstag geht es im STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX um 0.52 Prozent auf 5’295.83 Punkte nach unten. Zuvor eröffnete der Index bei 5’311.89 Zählern und damit 0.214 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5’323.30 Punkte).
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’286.58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5’311.89 Punkten.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 1.26 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 01.09.2026, den Stand von 5’409.76 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 01.07.2026, mit 5’374.81 Punkten bewertet. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 4’709.08 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.83 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 2.11 Prozent auf 14.92 GBP), Siemens Energy (+ 1.21 Prozent auf 144.32 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.40 Prozent auf 79.74 CHF), Enel (+ 0.39 Prozent auf 8.76 EUR) und Rheinmetall (+ 0.21 Prozent auf 958.40 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BAT (-3.51 Prozent auf 39.84 GBP), RELX (-2.32 Prozent auf 24.38 GBP), Richemont (-2.07 Prozent auf 175.40 CHF), BP (-1.97 Prozent auf 5.39 GBP) und UniCredit (-1.95 Prozent auf 81.28 EUR).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 970’121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 617.131 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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