Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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01.10.2026 15:58:17
Börse Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag
Anleger in Europa treten heute den Rückzug an.
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0.69 Prozent tiefer bei 5’286.62 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.214 Prozent schwächer bei 5’311.89 Punkten, nach 5’323.30 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’313.52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’239.05 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 1.43 Prozent nach. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’409.76 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’374.81 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’709.08 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern erreicht.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 1.79 Prozent auf 188.98 EUR), RELX (+ 1.00 Prozent auf 25.21 GBP), BP (+ 0.96 Prozent auf 5.55 GBP), Rolls-Royce (+ 0.62 Prozent auf 14.71 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.60 Prozent auf 79.90 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil HSBC (-3.71 Prozent auf 14.42 GBP), Richemont (-3.10 Prozent auf 173.55 CHF), UniCredit (-2.97 Prozent auf 80.44 EUR), Barclays (-2.67 Prozent auf 4.45 GBP) und BAT (-2.66 Prozent auf 40.19 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 10’500’586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 617.131 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.75 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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