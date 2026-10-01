Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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01.10.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Donnerstagmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 117,94 CHF nach.
Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 117,94 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'656 Punkten liegt. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 117,80 CHF nach. Bei 118,22 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 564'727 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 132,68 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,50 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.10.2025 bei 97,05 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,41 USD, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Am 21.07.2026 lud Novartis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.
Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,81 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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