Novartis Aktie News: Novartis verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 118,54 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'667 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 117,80 CHF. Bei 118,22 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'167'989 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 132,68 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 11,93 Prozent Luft nach oben. Am 29.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,05 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,13 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,41 USD belaufen. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,71 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11.62 Mrd. CHF gelegen.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Novartis.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,81 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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