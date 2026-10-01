Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Fokus
|
01.10.2026 12:26:53
Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer
Der STOXX 50 zeigt sich am vierten Tag der Woche leichter.
Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.11 Prozent leichter bei 5’264.41 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0.214 Prozent schwächer bei 5’311.89 Punkten, nach 5’323.30 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’311.89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5’239.05 Punkten.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1.84 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’409.76 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’374.81 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 4’709.08 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6.20 Prozent aufwärts. 5’572.96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rolls-Royce (+ 1.12 Prozent auf 14.78 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.63 Prozent auf 79.92 CHF), Siemens (+ 0.31 Prozent auf 276.35 EUR), Siemens Energy (+ 0.13 Prozent auf 142.78 EUR) und Enel (+ 0.00 Prozent auf 8.73 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen HSBC (-3.31 Prozent auf 14.48 GBP), BAT (-3.08 Prozent auf 40.02 GBP), UniCredit (-2.97 Prozent auf 80.44 EUR), Richemont (-2.96 Prozent auf 173.80 CHF) und RELX (-2.28 Prozent auf 24.39 GBP) unter Druck.
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. 6’351’066 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 617.131 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick
Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
17:58
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
30.09.26
|RELX-Aktie: Was Analysten von RELX erwarten (finanzen.net)
|
30.09.26
|FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RELX-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’261.40
|-1.16%
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- SMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.