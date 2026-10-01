Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer

Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.11 Prozent leichter bei 5’264.41 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0.214 Prozent schwächer bei 5’311.89 Punkten, nach 5’323.30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’311.89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5’239.05 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1.84 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’409.76 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’374.81 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 4’709.08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6.20 Prozent aufwärts. 5’572.96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rolls-Royce (+ 1.12 Prozent auf 14.78 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.63 Prozent auf 79.92 CHF), Siemens (+ 0.31 Prozent auf 276.35 EUR), Siemens Energy (+ 0.13 Prozent auf 142.78 EUR) und Enel (+ 0.00 Prozent auf 8.73 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen HSBC (-3.31 Prozent auf 14.48 GBP), BAT (-3.08 Prozent auf 40.02 GBP), UniCredit (-2.97 Prozent auf 80.44 EUR), Richemont (-2.96 Prozent auf 173.80 CHF) und RELX (-2.28 Prozent auf 24.39 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. 6’351’066 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 617.131 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch