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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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Sell-Einstufung 01.10.2026 14:34:44

Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Novartis-Aktie mit Sell in neuer Analyse

Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Novartis-Aktie mit Sell in neuer Analyse

Goldman Sachs Group Inc. hat die Novartis-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Novartis
118.02 CHF -2.20%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 110 auf 113 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Quigley sieht sich mit seinen Schätzungen für das dritte Quartal weitgehend im Einklang mit dem Marktkonsens, wie er am Mittwoch schrieb. Kommentare für die Aussichten nach 2030 seien besonders interessant.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Novartis-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 14:18 Uhr 1.1 Prozent auf 118.70 CHF. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 4.80 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 766’468 Novartis-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2026 um 11.6 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 05:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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