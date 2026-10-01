Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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01.10.2026 17:58:18
Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus
Der STOXX 50 zeigte sich am vierten Tag der Woche schwächer.
Am Donnerstag verbuchte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0.97 Prozent auf 5’271.80 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.214 Prozent schwächer bei 5’311.89 Punkten, nach 5’323.30 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’313.52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’239.05 Zählern.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 1.71 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’409.76 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’374.81 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4’709.08 Punkte.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.35 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’674.85 Punkten.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 1.40 Prozent auf 5.57 GBP), Rolls-Royce (+ 0.70 Prozent auf 14.72 GBP), SAP SE (+ 0.58 Prozent auf 186.74 EUR), RELX (+ 0.56 Prozent auf 25.10 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.55 Prozent auf 35.89 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Intesa Sanpaolo (-5.17 Prozent auf 6.31 EUR), UniCredit (-4.10 Prozent auf 79.50 EUR), Barclays (-4.07 Prozent auf 4.39 GBP), HSBC (-4.05 Prozent auf 14.37 GBP) und BAT (-3.51 Prozent auf 39.84 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 29’578’921 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 617.131 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Die BP-Aktie verzeichnet mit 6.45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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