Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9337 -0.1%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’182 0.1%  Bitcoin 71’263 1.1%  Dollar 0.8294 -0.2%  Öl 101.4 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen
Partners Group strukturiert Fonds nach Rücknahmestopp neu - Aktie im Blick
Goldpreis: Hochspannung vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten
Twilio-Aktie vor Aufnahme in den S&P 500 - Aktie reagiert
TotalEnergies: Chance auf einen neuen Anlauf
Suche...
Aktuelle Rohstoffkurse 01.10.2026 20:43:14

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.176,98 US-Dollar und damit 0,47 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.157,35 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 0,61 Prozent auf 60,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 60,43 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.718,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.710,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,47 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 20:37 Uhr notiert der Palladiumpreis -1,90 Prozent niedriger bei 1.184,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.207,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 102,44 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (103,53 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 2,85 Prozent auf 93,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 90,42 US-Dollar.

Daneben wertet der Baumwolle um 20:25 Uhr ab. Es geht -1,02 Prozent auf 0,74 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,75 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 20:16 Uhr fällt der Haferpreis um -1,91 Prozent auf 4,11 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,19 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Kaffeepreis bei 2,88 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,91 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,84 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Lebendrindpreis um 0,31 Prozent auf 2,19 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,19 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 0,25 Prozent auf 5,02 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 5,01 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 0,85 Prozent auf 3,39 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,36 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -6,59 Prozent auf 1,42 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,52 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,75 Prozent auf 12,83 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenpreis noch bei 12,93 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -1,40 Prozent auf 352,10 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 357,10 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Sinkflug. Um 20:15 Uhr gibt der Sojabohnenölpreis um -1,30 Prozent auf 0,67 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,68 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 7,43 Prozent auf 0,19 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas südwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas sinkt -2,25 Prozent auf 2,96 US-Dollar, nach 3,03 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Mageres Schwein Preis um -1,62 Prozent auf 0,77 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,79 US-Dollar.

Währenddessen wird der Milchpreis bei 15,11 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,14 Prozent im Vergleich zum Vortag (14,94 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -6,25 Prozent auf 122,84 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 131,03 US-Dollar.

Nach 16,17 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Donnerstagabend um 2,54 Prozent auf 16,58 US-Dollar gestiegen.

Indessen reduziert sich der Holzpreis um -2,04 Prozent auf 528,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 539,50 US-Dollar.

Indes gibt der Erdgaspreis - TTF nach. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 73,53 Euro am Vortag auf 73,47 Euro nach unten (--0,07 Prozent).

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Infomaniak startet mit hohen Kursschwankungen an Schweizer Börse
UBS Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von UBS
Aktien New York Schluss: Dow unter Druck - Inflationsdaten verpuffen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Dow schlussendlich stabil -- SMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Nachmittag auf rotes Terrain
Roche-Aktie stabil: Konzern erzielt mit Giredestrant positive Daten bei fortgeschrittenem Brustkrebs
Micron-Aktie nach Zahlen im Fokus: Umsatz und Gewinn über den Prognosen

Top-Rankings

3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.