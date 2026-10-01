September 2026: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein

Die Novartis-Aktie wurde im September 2026 von 15 Analysten analysiert.

1 Experte rät die Novartis-Aktie zu kaufen, 12 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 118,73 CHF. Dies kommt einem Abschlag von 1,23 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Novartis-Aktie von 119,96 CHF gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 120,00 CHF 0,03 29.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. 110,00 CHF -8,30 22.09.2026 Deutsche Bank AG 120,00 CHF 0,03 18.09.2026 UBS AG - - 17.09.2026 Deutsche Bank AG 120,00 CHF 0,03 15.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 105,00 CHF -12,47 11.09.2026 Deutsche Bank AG 120,00 CHF 0,03 09.09.2026 RBC Capital Markets 120,00 CHF 0,03 09.09.2026 Deutsche Bank AG 140,00 CHF 16,71 08.09.2026 Jefferies & Company Inc. 110,00 CHF -8,30 08.09.2026 Barclays Capital 130,00 CHF 8,37 08.09.2026 Jefferies & Company Inc. 110,00 CHF -8,30 07.09.2026 Jefferies & Company Inc. 110,00 CHF -8,30 04.09.2026 Deutsche Bank AG 140,00 CHF 16,71 02.09.2026 UBS AG 116,00 CHF -3,30 01.09.2026 Jefferies & Company Inc. 110,00 CHF -8,30 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch