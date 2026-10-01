Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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01.10.2026 10:00:39
September 2026: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein
So haben Experten die Novartis-Aktie zuletzt eingeschätzt.
Die Novartis-Aktie wurde im September 2026 von 15 Analysten analysiert.
1 Experte rät die Novartis-Aktie zu kaufen, 12 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 118,73 CHF. Dies kommt einem Abschlag von 1,23 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Novartis-Aktie von 119,96 CHF gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|120,00 CHF
|0,03
|29.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|110,00 CHF
|-8,30
|22.09.2026
|Deutsche Bank AG
|120,00 CHF
|0,03
|18.09.2026
|UBS AG
|-
|-
|17.09.2026
|Deutsche Bank AG
|120,00 CHF
|0,03
|15.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|105,00 CHF
|-12,47
|11.09.2026
|Deutsche Bank AG
|120,00 CHF
|0,03
|09.09.2026
|RBC Capital Markets
|120,00 CHF
|0,03
|09.09.2026
|Deutsche Bank AG
|140,00 CHF
|16,71
|08.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 CHF
|-8,30
|08.09.2026
|Barclays Capital
|130,00 CHF
|8,37
|08.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 CHF
|-8,30
|07.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 CHF
|-8,30
|04.09.2026
|Deutsche Bank AG
|140,00 CHF
|16,71
|02.09.2026
|UBS AG
|116,00 CHF
|-3,30
|01.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 CHF
|-8,30
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
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|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
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