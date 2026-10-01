Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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01.10.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis wird am Vormittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 118,70 CHF ab.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 118,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'718 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 118,22 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 118,22 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 127'718 Novartis-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,68 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.10.2025 Kursverluste bis auf 97,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,41 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 21.07.2026 vor. Das EPS lag bei 1,35 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF im Vergleich zu 11.62 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Die Novartis-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,81 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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