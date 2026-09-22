|Wachstum oder Verlust?
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22.09.2026 11:03:08
Monero: So hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr ausgezahlt
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Monero Anlegern gebracht.
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Am 21.09.2025 lag der Kurs von Monero bei 292.41 USD. Bei einem XMR-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.3420 Monero. Die gehaltenen Monero wären am 21.09.2026 201.97 USD wert gewesen, da der XMR-USD-Kurs bei 590.57 USD lag. Damit wäre die Investition um 101.97 Prozent gestiegen.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte XMR am 27.09.2025 bei 286.09 USD. Am 14.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 714.30 USD.
Redaktion finanzen.net
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