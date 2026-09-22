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Langzeit-Performance 22.09.2026 11:03:08

So viel Verlust hätte ein Neo-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein Neo-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Neo gewesen.

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Neo war am 21.09.2025 6.481 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in NEO vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 15.43 Neo. Da sich der Wert eines Coins am 21.09.2026 auf 2.494 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38.47 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 61.53 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1.656 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.10.2025 bei 6.375 USD.

Redaktion finanzen.net

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