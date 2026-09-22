EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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EssilorLuxottica Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania beleuchtet in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse die Aussichten für die Luxusbranche im kommenden Jahr. Dabei wurde er etwas vorsichtiger wegen der Konjunktur- und Nachfragebedingungen. Ferrari und Richemont sind seine bevorzugten Werte im Luxusbereich, neben Adidas im Sportartikelsegment und dem Brillenkonzern EssilorLuxottica./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
190.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
141.35 €
|
Abst. Kursziel*:
34.42%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
142.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.80%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
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|RBC Capital Markets
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|Bernstein Research
|18.09.26
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|UBS AG
|15.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.09.26
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Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|133.10
|0.91%
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