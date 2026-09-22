adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania ist inzwischen etwas vorsichtiger für die Luxusbranche im kommenden Jahr, wie er in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse schrieb. Adidas bleibt derweil im Sportartikelsegment seine erste Wahl wegen starker Umsatz- und Margendynamik sowie einer attraktiven Bewertung. Die Konkurrenten Nike und Puma seien beide damit beschäftigt, ihre eigene Wende herbeizuführen./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
145.80 €
|
Abst. Kursziel*:
37.17%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
146.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.33%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
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|21.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|135.95
|1.30%
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