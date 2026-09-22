RBC Capital Markets: Outperform-Note für adidas-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania ist inzwischen etwas vorsichtiger für die Luxusbranche im kommenden Jahr, wie er in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse schrieb. Adidas bleibt derweil im Sportartikelsegment seine erste Wahl wegen starker Umsatz- und Margendynamik sowie einer attraktiven Bewertung. Die Konkurrenten Nike und Puma seien beide damit beschäftigt, ihre eigene Wende herbeizuführen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 10:48 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2.0 Prozent auf 146.05 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 36.94 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 75’463 adidas-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 büsste die Aktie um 12.0 Prozent ein. Am 29.10.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT



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