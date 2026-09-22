|Krypto-Performance im Blick
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22.09.2026 11:03:08
So viel hätten Anleger an einem Ripple-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investment in Ripple gewesen.
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Vor 10 Jahren kostete ein Ripple 0.006826 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in XRP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’465’094.13 Ripple. Die gehaltenen Ripple wären am 21.09.2026 bei einem XRP-USD-Kurs von 1.533 USD 2’245’556.33 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22’355.56 Prozent erhöht.
Am 16.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.9920 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ripple am 03.10.2025 bei 3.041 USD..
Redaktion finanzen.net
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