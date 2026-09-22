Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania beleuchtet in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse die Aussichten für die Luxusbranche im kommenden Jahr. Dabei wurde er etwas vorsichtiger wegen der Konjunktur- und Nachfragebedingungen. Ferrari und Richemont sind seine bevorzugten Werte im Luxusbereich, neben Adidas im Sportartikelsegment und dem Brillenkonzern EssilorLuxottica./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
361.30 €
|
Abst. Kursziel*:
19.01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
362.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.65%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
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