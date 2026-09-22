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Kapitalanforderungen 22.09.2026 09:40:00

UBS-Aktie schwächer: Positionspapier gegen zu strenge Kapitalregeln - Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse

UBS-Aktie schwächer: Positionspapier gegen zu strenge Kapitalregeln - Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse

Die Grossbank UBS hat sich im Streit um die künftige Bankenregulierung erneut zu Wort gemeldet.

In einem am Montagabend veröffentlichten Positionspapier warnt die Grossbank vor zu hohen Kapitalanforderungen und wirbt für den Vorschlag der zuständigen Ständeratskommission. Ziel der Publikation sei es, zu den diskutierten Regulierungsvorschlägen "Fakten klarzustellen, bevor die parlamentarischen Beratungen weitergeführt" würden, erklärte die Bank.

UBS warnt vor Folgen höherer Kapitalanforderungen

Die UBS bekräftigte ihre Ansicht, dass die Kosten einer aus ihrer Sicht zu weit gehenden Regulierung der Schweizer Wirtschaft schaden würden. Wenn es um die Kapitalunterlegung ausländischer Tochtergesellschaften gehe, sei eine 90-Prozent-Unterlegung mit hartem Kernkapital kein Kompromiss zum Bundesratsvorschlag, bei welchem 100 Prozent an Unterlegung gefordert werden. Dies würde der Wettbewerbsfähigkeit der UBS nachhaltig schaden.

UBS unterstützt 50/50-Modell der Ständeratskommission

Demgegenüber schütze das sogenannte 50/50-Modell der Wirtschaftskommission des Ständerats (WAK-S) die Steuerzahlenden genauso gut wie der Vorschlag des Bundesrats. Stabilisierende Massnahmen würden damit im Krisenfall deutlich früher ausgelöst. Zudem sei das Modell kosteneffizienter, so die UBS.

Die WAK-S will, dass die UBS ihre Auslandstöchter im Stammhaus zu mindestens 50 Prozent mit CET1-Kapital und bis zu 50 Prozent mit AT1-Anleihen unterlegen kann. Der Bundesrat verlangt eine vollständige CET1-Unterlegung. Heute müssen die Auslandstöchter zu 45 Prozent mit CET1 und zu 17 Prozent mit AT1-Anleihen unterlegt werden.

UBS verteidigt Einsatz von AT1-Anleihen

Der Einsatz von AT1-Anleihen sei bereits heute ein etablierter Bestandteil des regulatorischen Rahmens in der Schweiz und international, hiess es weiter. Mit AT1-Anleihen könne im Krisenfall auf einen Schlag hartes Kernkapital (CET1) geschaffen werden. Sie seien damit ein sehr wirksames Frühinterventionsinstrument.

Ständerat setzt Beratung am Mittwoch fort

Der Ständerat hatte die Vorlage am vergangenen Donnerstag erstmals beraten, die Debatte nach mehr als drei Stunden aber aus Zeitgründen unterbrochen. Sie soll am kommenden Mittwoch fortgesetzt werden. Dann nimmt zunächst Finanzministerin Karin Keller-Sutter Stellung, bevor über die verschiedenen Anträge abgestimmt wird.

UBS erzielt Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse

UBS hat mit der niederländischen Staatsanwaltschaft eine Einigung im Zusammenhang mit einem Altfall von Credit Suisse erzielt. Die Grossbank zahlt zur Beilegung des Verfahrens 5 Millionen Euro.

Bei dem Verfahren ging es um eine Untersuchung gegen die frühere Credit Suisse wegen einer möglichen strafrechtlichen Verantwortung im Zusammenhang mit fehlerhaften Steuererklärungen von zwölf ehemaligen niederländischen Kunden in den Jahren 2005 bis 2015.

Die Vereinbarung stellt keine Anerkennung einer strafrechtlichen Verantwortung dar, wie UBS am Dienstag mitteilte.

An der SIX fällt die UBS-Aktie zwischenzeitlich um 3,42 Prozent auf 40,35 Franken.

Zürich (awp)

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