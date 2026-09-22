Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’960 0.0%  SPI 19’797 0.2%  Dow 52’049 0.7%  DAX 25’607 0.1%  Euro 0.9404 -0.1%  EStoxx50 6’327 0.1%  Gold 4’319 -0.6%  Bitcoin 70’534 -0.6%  Dollar 0.8209 0.0%  Öl 99.5 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Jim Cramer warnt vor KI-Konzentration und nennt Alternativaktien zu NVIDIA
JPMorgan bleibt bei Aktien optimistisch – doch ein Risiko bleibt
Nestlé-Aktie leichtter: Russland-Geschäft wird trotz Zwangsverwaltung normal weitergeführt
On-Aktie im Plus: Neue Mittelfristziele bis 2029
SGS-Aktie zeht an: Kapitalaufnahme mittels Anleihe
Suche...
Plus500 Depot

EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

133.75
CHF
1.85
CHF
1.40 %
11:01:59
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.09.2026 10:05:32

EssilorLuxottica Buy

EssilorLuxottica
133.77 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einem Expertengespräch mit der Pariser Augenärztin Aurore Muselier-Mathieu mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Julien Dormois zog danach am Dienstag unter anderem das Fazit, dass Innovation weiterhin das Wachstum und die Premiumisierung im Bereich Augenheilkunde vorantreibe./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:10 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
141.35 € 		Abst. Kursziel*:
76.87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
142.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
76.06%
Analyst Name::
Julien Dormois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu EssilorLuxottica

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:05 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
08:02 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
18.09.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
15.09.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen