EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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22.09.2026 10:05:32
EssilorLuxottica Buy
EssilorLuxottica
133.77 CHF 0.76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einem Expertengespräch mit der Pariser Augenärztin Aurore Muselier-Mathieu mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Julien Dormois zog danach am Dienstag unter anderem das Fazit, dass Innovation weiterhin das Wachstum und die Premiumisierung im Bereich Augenheilkunde vorantreibe./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:10 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
141.35 €
|
Abst. Kursziel*:
76.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
142.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
76.06%
|
Analyst Name::
Julien Dormois
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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