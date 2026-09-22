Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 220 Franken auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania beleuchtet in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse die Aussichten für die Luxusbranche im kommenden Jahr. Dabei wurde er etwas vorsichtiger wegen der Konjunktur- und Nachfragebedingungen. Ferrari und Richemont sind seine bevorzugten Werte im Luxusgüterbereich, neben Adidas im Sportartikelsegment und dem Brillenkonzern EssilorLuxottica./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Outperform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
220.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
169.35 CHF
|
Abst. Kursziel*:
29.91%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
171.56 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.23%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
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