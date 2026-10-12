National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
12.62CHF
0.10CHF
0.77 %
09:51:15
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12.10.2026 08:06:46
National Grid Overweight
National Grid
12.62 CHF 0.77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid vor Zahlen zum ersten Halbjahr von 1440 auf 1310 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das niedrigere Kursziel begründete Pavan Mahbubani in einem Ausblick am Montag mit den jüngsten Aussagen des Stromerzeugers und Netzbetreibers, mit der Inflation sowie mit dem etwas festeren US-Dollar./rob/bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 18:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 01:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 01:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13.10 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
13.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11.54 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu National Grid plc
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09.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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09.10.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in National Grid von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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07.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.09.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der National Grid-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.09.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu National Grid plc
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|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|National Grid Sector Perform
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|05.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
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|25.09.26
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|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|National Grid Overweight
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|03.08.26
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|01.06.26
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|UBS AG
|18.05.26
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|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|05.10.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|12.61
|0.69%
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