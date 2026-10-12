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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

12.62
CHF
0.10
CHF
0.77 %
09:51:15
BRXC
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12.10.2026 08:06:46

National Grid Overweight

National Grid
12.62 CHF 0.77%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid vor Zahlen zum ersten Halbjahr von 1440 auf 1310 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das niedrigere Kursziel begründete Pavan Mahbubani in einem Ausblick am Montag mit den jüngsten Aussagen des Stromerzeugers und Netzbetreibers, mit der Inflation sowie mit dem etwas festeren US-Dollar./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 18:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 01:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13.10 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
13.60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
11.54 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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05.10.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
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