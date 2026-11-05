National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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05.11.2026 12:58:42
National Grid Sell
National Grid
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 1110 Pence belassen. Die Resultate des britischen Netzbetreibers seien unspektakulär ausgefallen, schrieb Mark Freshney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Sell
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11.10 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
15.47 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
12.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mark Freshney
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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