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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

14.15
CHF
0.38
CHF
2.74 %
14:23:34
BRXC
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05.11.2026 13:17:51

National Grid Sector Perform

National Grid
14.15 CHF 2.74%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1375 Pence belassen. Während der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) hinter der Markterwartung zurückgeblieben sei, liege der Gewinn je Aktie dank niedrigerer Steuern darüber, schrieb Alexander Wheeler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt seien es solide Nachrichten vom britischen Netzbetreiber./mis/rob/lew;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:52 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: National Grid plc Sector Perform
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
13.75 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
15.47 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
12.95 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:17 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
13:10 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
12:58 National Grid Sell UBS AG
12:15 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 National Grid Sell UBS AG
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