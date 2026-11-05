National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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National Grid Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1375 Pence belassen. Während der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) hinter der Markterwartung zurückgeblieben sei, liege der Gewinn je Aktie dank niedrigerer Steuern darüber, schrieb Alexander Wheeler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt seien es solide Nachrichten vom britischen Netzbetreiber./mis/rob/lew;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Sector Perform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
13.75 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
15.47 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
12.95 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
|
12:26
|STOXX-Handel: Am Mittag Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in National Grid von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
31.10.26
|So stuften die Analysten die National Grid-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
29.10.26
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.10.26
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
20.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu National Grid plc
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:58
|National Grid Sell
|UBS AG
|12:15
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:58
|National Grid Sell
|UBS AG
|12:15
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|12:15
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|12:58
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|14.16
|2.85%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:37
|
Jefferies & Company Inc.
PVA TePla Buy
|13:35
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RBC Capital Markets
RATIONAL Outperform
|13:34
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RBC Capital Markets
ASOS Sector Perform
|13:32
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Barclays Capital
Scout24 Overweight
|13:30
|
RBC Capital Markets
AIR France-KLM Sector Perform
|13:30
|
Barclays Capital
JCDecaux Overweight
|13:29
|
Barclays Capital
Fraport Underweight