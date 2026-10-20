National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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National Grid Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1110 Pence belassen. Zu Zahlenvorlage des Energienetzwerkbetreibers am 5. November rechnet Mark Freshney nicht mit Überraschungen. Das betreffe sowohl die Zahlen als auch die Finanzprognose, schrieb er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf das erste Geschäftshalbjahr 2026/27. Sein Fokus liege auf den Fortschritten beim britischen Übertragungsnetzprojekt sowie auf weiteren Details zum "Kilby"-Projekt zur Eigenstromversorgung in den USA./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Sell
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11.10 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
14.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
12.10 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mark Freshney
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
|
15:58
|STOXX-Handel STOXX 50 fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse London in Rot: FTSE 100 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 mittags schwächer (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
15.10.26
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu National Grid plc
|15:54
|National Grid Sell
|UBS AG
|12.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:54
|National Grid Sell
|UBS AG
|12.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:54
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|05.10.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|13.29
|2.17%
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|16:13
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JP Morgan Chase & Co.
Hannover Rück Neutral
|15:54
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UBS AG
Santander Buy
|15:54
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UBS AG
National Grid Sell
|15:53
|
DZ BANK
NORMA Group Kaufen
|15:48
|
UBS AG
Novartis Neutral
|15:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Oracle Overweight
|14:25
|
JP Morgan Chase & Co.
FUCHS Overweight