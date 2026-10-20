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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

13.29
CHF
0.29
CHF
2.19 %
17:17:18
BRXC
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20.10.2026 15:54:21

National Grid Sell

National Grid
13.29 CHF 2.19%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1110 Pence belassen. Zu Zahlenvorlage des Energienetzwerkbetreibers am 5. November rechnet Mark Freshney nicht mit Überraschungen. Das betreffe sowohl die Zahlen als auch die Finanzprognose, schrieb er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf das erste Geschäftshalbjahr 2026/27. Sein Fokus liege auf den Fortschritten beim britischen Übertragungsnetzprojekt sowie auf weiteren Details zum "Kilby"-Projekt zur Eigenstromversorgung in den USA./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 07:23 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: National Grid plc Sell
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
11.10 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
14.10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
12.10 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Mark Freshney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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05.10.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
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