National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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National Grid Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Zwar liege der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) etwas unter der Markterwartung, das Ergebnis je Aktie liege aber darüber, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den Investitionen lege der britische Versorger zudem einen Zahn zu./mis/rob/lew;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Hold
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
13.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.47 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
12.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
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