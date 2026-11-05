National Grid 14.07 CHF 2.19% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Zwar liege der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) etwas unter der Markterwartung, das Ergebnis je Aktie liege aber darüber, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den Investitionen lege der britische Versorger zudem einen Zahn zu./mis/rob/lew;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.