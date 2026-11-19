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Der Goldpreis reduzierte sich um 20:40 Uhr um -1,41 Prozent auf 3.674,99 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 3.727,68 US-Dollar gelegen hatte.

Zudem gibt der Silberpreis am Donnerstagabend nach. Um -1,73 Prozent auf 44,30 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Silberpreis bei 45,08 US-Dollar.

Daneben sinkt der Platinpreis um -0,40 Prozent auf 1.358,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.364,00 US-Dollar.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -3,56 Prozent auf 920,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 954,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 20:31 Uhr steht ein Plus von 0,09 Prozent auf 92,03 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 91,95 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -0,06 Prozent auf 83,21 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 83,26 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,76 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,75 US-Dollar).

Währenddessen legt der Haferpreis um 1,43 Prozent auf 3,56 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,51 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,39 Prozent auf 2,82 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 2,81 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Lebendrindpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,20 US-Dollar) geht es um 1,47 Prozent auf 2,23 US-Dollar nach oben.

Nach 4,36 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Donnerstagabend um 0,80 Prozent auf 4,39 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,31 Prozent auf 3,38 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,37 US-Dollar.

Derweil notiert der Orangensaftpreis bei 1,33 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,30 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,32 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenpreis -0,78 Prozent niedriger bei 12,07 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 12,17 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -0,92 Prozent auf 332,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 335,90 US-Dollar stand.

Nach 0,60 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Donnerstagabend um 0,37 Prozent auf 0,60 US-Dollar gestiegen.

Zudem fällt der Zuckerpreis. Um -4,88 Prozent reduziert sich der Zuckerpreis um 19:04 Uhr auf 0,17 US-Dollar, nachdem der Zuckerpreis am Vortag noch bei 0,18 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr ab. Es geht -3,35 Prozent auf 3,26 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,37 US-Dollar stand.

Daneben verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 2,04 Prozent auf 0,52 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,51 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Milchpreis Zugewinne in Höhe von 1,26 Prozent auf 17,72 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 17,50 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Heizölpreis kaum von der Stelle. Um 20:39 Uhr werden 104,88 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Indes gewinnt der Reispreis hinzu. Für den Reispreis geht es nach 18,40 US-Dollar am Vortag auf 18,56 US-Dollar nach oben (+0,90Prozent).

Daneben wertet der Holzpreis um 20:27 Uhr ab. Es geht -0,93 Prozent auf 532,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 537,00 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Erdgaspreis - TTF um 4,43 Prozent auf 84,84 Euro zu. Gestern war der Erdgaspreis - TTF noch 81,24 Euro wert.

Redaktion Finanzen.net