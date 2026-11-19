Bayer 50.79 CHF -2.82% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach einer hauseigenen Pharmakonferenz in London auf "Hold" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Die Leverkusener sähen nun klarere Hinweise für ein Wachstum des Pharmageschäfts, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.