National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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National Grid Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid nach Halbjahreszahlen von 1310 auf 1380 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der britische Netzbetreiber habe gute Resultate vorgelegt und mit dem Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kurszielerhöhung reflektiere einen Bewertungsanstieg bei US?Versorgern sowie höhere Investitionen in Großbritannien, die auch zu einem höheren Wachstum als bisher gedacht führen dürften./mis/rob/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13.80 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
15.47 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
12.97 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
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