NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid nach Halbjahreszahlen von 1310 auf 1380 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der britische Netzbetreiber habe gute Resultate vorgelegt und mit dem Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kurszielerhöhung reflektiere einen Bewertungsanstieg bei US?Versorgern sowie höhere Investitionen in Großbritannien, die auch zu einem höheren Wachstum als bisher gedacht führen dürften./mis/rob/stk;