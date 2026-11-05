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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

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05.11.2026 12:15:10

National Grid Overweight

National Grid
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid nach Halbjahreszahlen von 1310 auf 1380 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der britische Netzbetreiber habe gute Resultate vorgelegt und mit dem Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kurszielerhöhung reflektiere einen Bewertungsanstieg bei US?Versorgern sowie höhere Investitionen in Großbritannien, die auch zu einem höheren Wachstum als bisher gedacht führen dürften./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13.80 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15.47 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
12.97 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-
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