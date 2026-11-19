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19.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in National Grid-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades National Grid-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 9.19 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die National Grid-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10.881 National Grid-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 135.63 GBP, da sich der Wert einer National Grid-Aktie am 18.11.2026 auf 12.47 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35.63 Prozent.
National Grid erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 63.21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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