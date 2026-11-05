National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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National Grid Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid nach einem Investorengespräch auf "Hold" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Die Kernbotschaft sei Zuversicht für den Fünfjahres-Wachstumsplan des Übertragungsnetzbetreibers gewesen, schrieb Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser sei verbunden mit beträchtlichen langfristigen Chancen. Der konkrete Investitionsmix für die Zeit nach 2030 müsse sich in Abhängigkeit von den politischen Rahmenbedingungen aber noch entwickeln./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Hold
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
13.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12.46 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
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