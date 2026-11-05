NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid nach einem Investorengespräch auf "Hold" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Die Kernbotschaft sei Zuversicht für den Fünfjahres-Wachstumsplan des Übertragungsnetzbetreibers gewesen, schrieb Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser sei verbunden mit beträchtlichen langfristigen Chancen. Der konkrete Investitionsmix für die Zeit nach 2030 müsse sich in Abhängigkeit von den politischen Rahmenbedingungen aber noch entwickeln./tih/he;