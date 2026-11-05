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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

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06.11.2026 14:55:33

National Grid Hold

National Grid
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid nach einem Investorengespräch auf "Hold" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Die Kernbotschaft sei Zuversicht für den Fünfjahres-Wachstumsplan des Übertragungsnetzbetreibers gewesen, schrieb Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser sei verbunden mit beträchtlichen langfristigen Chancen. Der konkrete Investitionsmix für die Zeit nach 2030 müsse sich in Abhängigkeit von den politischen Rahmenbedingungen aber noch entwickeln./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: National Grid plc Hold
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
13.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15.15 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
12.46 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
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14:55 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.26 National Grid Sell UBS AG
05.11.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
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