freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
freenet Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Freenet auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 29 Euro belassen. Die Zahlen für die ersten neun Monate seien im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Hauptargument für die Aktie des Mobilfunk- und TV-Anbieters bleibe die attraktive Kapitalsituation angesichts einer Dividendenrendite von rund 8,5 Prozent und des angekündigten Aktienrückkaufprogramms./rob/edh/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Kaufen
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
24.04 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
23.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu freenet AG
|
17:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
17:58
|MDAX aktuell: MDAX schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
15:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
15:58
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
09:28
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu freenet AG
|18:34
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18:34
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18:34
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|12.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|21.78
|-1.27%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:34
|
DZ BANK
freenet Kaufen
|18:33
|
DZ BANK
Walmart Kaufen
|16:52
|
Bernstein Research
BASF Outperform
|16:26
|
Jefferies & Company Inc.
BASF Underperform
|16:25
|
Jefferies & Company Inc.
Evonik Hold
|14:44
|
RBC Capital Markets
Walmart Outperform
|14:44
|
JP Morgan Chase & Co.
Walmart Overweight