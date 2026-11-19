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19.11.2026 20:15:00
ASMALLWORLD-Aktie im Fokus: Verwaltungsratspräsident tritt per sofort zurück
Bei ASMALLWORLD kommt es zu einem überraschenden Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats.
ASMALLWORLD beruft ausserordentliche Generalversammlung ein
Philipp Büchs bleibe Mitglied des Verwaltungsrats, heisst es in der Mitteilung der Reise- und Lifestylegruppe. Der Verwaltungsrat habe nun für den 11. Januar 2027 eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen.
Gewählt werden sollen dann zusätzliche Verwaltungsratsmitglieder, das Verwaltungsratspräsidium sowie zusätzliche Mitglieder des Vergütungsausschusses. Die Einladung werde zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.
Zürich (awp)
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