National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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National Grid Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1375 Pence belassen. In Reaktion auf die Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr habe er seine Prognosen für den britischen Versorger aktualisiert, schrieb Alexander Wheeler in einer am Montag vorliegenden Studie. Für den Zeitraum 2026 bis 2031 rechnet er nun mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnanstieg (EPS) von 9,3 Prozent./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Sector Perform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
13.75 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
15.40 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
12.80 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Alexander Wheeler
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KGV*:
-
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