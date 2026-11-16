Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Lufthansa Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Lufthansa nach einer hauseigenen Konferenz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die Aussagen aus dem Management der Fluggesellschaft blieben für die Branchenaussichten optimistisch und deckten sich mit der früheren Kommunikation, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht sich mit seinen Schätzungen über den Konsensprognosen und die Aktie im Branchenvergleich attraktiv bewertet./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
8.78 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.23%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
8.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.30%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
17:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags schwächer (finanzen.ch)
|
10:00
|Mediation zwischen Lufthansa und Piloten ohne Einigung (AWP)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So steht der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|21:06
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|21:06
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21:06
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7.92
|-1.20%
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|21:06
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|19:16
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Roche Underperform
|19:16
|
Jefferies & Company Inc.
Siemens Healthineers Buy
|18:28
|
Jefferies & Company Inc.
Sanofi Buy
|18:25
|
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