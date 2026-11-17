Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.83 Prozent tiefer bei 30’275.18 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 343.895 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0.554 Prozent tiefer bei 30’359.02 Punkten, nach 30’528.26 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30’269.47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 30’359.02 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, stand der MDAX bei 30’656.65 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 32’356.98 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wurde der MDAX auf 29’086.93 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 2.27 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit CTS Eventim (+ 0.66 Prozent auf 61.10 EUR), HELLA GmbH (+ 0.45 Prozent auf 66.70 EUR), RTL (+ 0.31 Prozent auf 31.85 EUR), Lufthansa (+ 0.25 Prozent auf 8.95 EUR) und United Internet (+ 0.16 Prozent auf 25.06 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil LANXESS (-2.82 Prozent auf 12.75 EUR), thyssenkrupp (-2.33 Prozent auf 11.54 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.24 Prozent auf 74.30 EUR), Schaeffler (-2.19 Prozent auf 5.35 EUR) und Nordex (-2.13 Prozent auf 39.54 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 284’979 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 39.114 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TUI-Aktie hat mit 5.50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8.17 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch