Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Lufthansa Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 6,60 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen für die Airline-Holding IAG und die Lufthansa vor den Halbjahreszahlen an. Vor allem für IAG ist er optimistisch, und dabei seien die Papiere niedriger bewertet als die Lufthansa. Auch hier steigen seine operativen Gewinnschätzungen, bleiben allerdings unter dem Konsens./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Sell
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
7.50 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
8.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.75%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
8.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.86%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Handel in Frankfurt: MDAX notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Lufthansa-Aktie steigt - doch Analysten uneins (finanzen.ch)
|
09.07.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|11:25
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:25
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|11:25
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|8.21
|-0.80%
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|11:55
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BMW Buy
|11:25
|
Goldman Sachs Group Inc.
Lufthansa Sell
|11:16
|
Goldman Sachs Group Inc.
International Consolidated Airlines Buy
|11:11
|
Bernstein Research
Mercedes-Benz Group Market-Perform
|10:59
|
Goldman Sachs Group Inc.
Deutsche Börse Neutral
|10:55
|
Deutsche Bank AG
EVOTEC Hold
|10:49
|
Warburg Research
Aurubis Buy