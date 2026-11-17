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17.11.2026 10:00:36
Mediation zwischen Lufthansa und Piloten ohne Einigung
FRANKFURT (awp international) - Der Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und ihren Stammpiloten schwelt weiter. Eine Mediation zur Beilegung ist nach Angaben beider Seiten ohne Ergebnis beendet worden. Erneute Streiks bei der grössten deutschen Fluggesellschaft drohen aber zunächst nicht, weil Gewerkschaft und Airline jeweils Perspektiven für weitere Verhandlungen aufgemacht haben.
Die Vereinigung Cockpit (VC) will nach eigenen Angaben mit einer vom Mediator vorgeschlagenen Lösungssystematik ein Eckpunktepapier ausgestalten und konkretisieren. Das Unternehmen habe allerdings Gespräche auf dieser Grundlage abgelehnt.
Neues Angebot des Unternehmens
Die Lufthansa ihrerseits legte ein neues Angebot zur Beilegung der Tarifkonflikte vor und will den unterbrochenen Schlichtungsprozess fortsetzen. Das Angebot eröffne den Piloten die Perspektive auf bis zu 1.000 Neueinstellungen bis Ende 2033 und entsprechend jährlich bis zu 150 zusätzliche Kapitänsbeförderungen, teilte das Unternehmen mit. Zudem sind Einmalzahlungen, Gehaltserhöhungen erst ab 2029 und kostenneutrale Neuregelungen bei den Betriebsrenten enthalten. Für Pilotinnen und Piloten der im April geschlossenen Regionaltochter Lufthansa Citylines solle es konkrete Beschäftigungsperspektiven geben.
Lufthansa beruft sich ausdrücklich auf Empfehlungen der Schlichter Roland Koch und Bodo Ramelow, die vor der Mediation versucht hatten, die Konflikte beizulegen. Eine Reaktion der VC auf die Vorschläge lag zunächst nicht vor.
Der Konflikt schwelt schon länger. Beim Streit um hohe Produktionskosten bei der Stammgesellschaft geht es auch um die Strategie des Vorstands, Flugzeuge und damit Crews in Flugbetriebe zu verlagern, in denen niedrigere Tarifbestimmungen gelten. Die VC hat ihre Mitglieder im laufenden Jahr bereits an sieben Tagen zu Streiks aufgerufen. Auch während des Festakts zum 100. Jahrestag der Gründung der ersten Lufthansa im April fielen hunderte Flüge aus./ceb/DP/mis
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