Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach kritischen Medienberichten über interne Kontrollen des Finanzinstituts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die in den verschiedenen Artikeln angesprochenen Themen seien sehr breit gefächert, bezögen sich aber auf vergangene Probleme, die weitgehend gelöst seien, schrieb Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er halte die Probleme aus finanzieller Sicht für beherrschbar und berücksichtige daher in seinen Prognosen keine zusätzlichen Rückstellungen./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30.94 €
|
Abst. Kursziel*:
32.51%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.01%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
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|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|18:25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
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|UBS AG
|28.10.26
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|28.10.26
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|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|28.60
|-5.99%
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