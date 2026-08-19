Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
7.36CHF
-0.25CHF
-3.31 %
14:09:38
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.08.2026 12:45:00
Lufthansa Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,75 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hält selbst das gesenkte operative Ergebnisziel der Airline für das Gesamtjahr noch für optimistisch, wie er am Mittwoch schrieb. Er befürchtet eine weitere Gewinnwarnung./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 10:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 10:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Underweight
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
7.50 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
7.89 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.97%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
7.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.87%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
12:26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Neuer Vorfall nach Vietnam-Boeing: Lufthansa-A380 setzt zu früh auf (AWP)
|
18.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Lufthansa-Airbus setzt bei Landung in München zu früh auf (AWP)
|
18.08.26
|Lufthansa-Airbus setzt bei Landung in München zu früh auf (AWP)
|
18.08.26
|Lufthansa-Airbus setzt bei Landung in München zu früh auf (AWP)
|
18.08.26
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
18.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittag leichter (finanzen.ch)