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19.08.2026 12:45:00

Lufthansa Underweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,75 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hält selbst das gesenkte operative Ergebnisziel der Airline für das Gesamtjahr noch für optimistisch, wie er am Mittwoch schrieb. Er befürchtet eine weitere Gewinnwarnung./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 10:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 10:18 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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