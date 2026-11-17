Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
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Sixt SE St Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit einer starken europäischen Dynamik, anhaltenden Marktanteilsgewinnen in den USA und einer Prognoseanhebung setzte der Autovermieter seine Strategie in einem schwierigen Umfeld weiter um, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
72.30 €
|
Abst. Kursziel*:
38.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.89%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
16.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
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12.11.26
|Sixt-Aktie zieht an: Autovermieter hebt Prognose nach starkem Urlaubsquartal an (AWP)
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12.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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12.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX mittags (finanzen.ch)
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12.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
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12.11.26
|EQS-News: 21st consecutive record quarter: SIXT grows revenue in the key summer quarter by 11.8% and raises full-year guidance (EQS Group)
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12.11.26
|EQS-News: 21. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Umsatz im wichtigen Sommerquartal um 11,8 % und hebt die Prognose für das Gesamtjahr an (EQS Group)
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31.10.26
|Sixt SE St-Aktie: Experten empfehlen Sixt SE St im Oktober mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
Analysen zu Sixt SE St.
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|Deutsche Bank AG
|13.11.26
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|20:45
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|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
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|Deutsche Bank AG
|13.11.26
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|DZ BANK
|13.11.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
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|Sixt Hold
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|14.05.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Sixt Hold
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