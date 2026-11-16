Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schlussendlich sank der MDAX im XETRA-Handel um 0.50 Prozent auf 30’545.76 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 345.146 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0.022 Prozent leichter bei 30’693.08 Punkten, nach 30’699.96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 30’798.46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’529.13 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 30’656.65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der MDAX auf 32’464.39 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29’412.36 Punkten gehandelt.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1.40 Prozent zurück. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26’803.25 Zählern.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit K+S (+ 2.13 Prozent auf 12.97 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1.33 Prozent auf 76.00 EUR), Talanx (+ 1.20 Prozent auf 134.80 EUR), Nemetschek SE (+ 0.94 Prozent auf 64.20 EUR) und Lufthansa (+ 0.84 Prozent auf 8.92 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Bechtle (-4.55 Prozent auf 32.32 EUR), Porsche vz (-2.86 Prozent auf 44.10 EUR), AIXTRON SE (-2.83 Prozent auf 31.23 EUR), thyssenkrupp (-2.56 Prozent auf 11.82 EUR) und AUTO1 (-2.54 Prozent auf 14.61 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’607’883 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40.517 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX hat die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch