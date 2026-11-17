Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Oktober sei für die europäischen Fluggesellschaften sehr stark gewesen, schrieb Alex Irving am Montag. Nun beginne die Wintersaison mit hohen Kerosinpreisen, einem geringeren Geschäftsreiseaufkommen als üblich und der typischen saisonalen Abschwächung. Dennoch blickten die Fluggesellschaften optimistisch auf die kommenden Quartale. Die Trends für das vierte Quartal sähen stark aus, wobei die Lufthansa einen prozentual zweistelligen Anstieg ihres Umsatzes pro angebotener Sitzplatzkapazität und geflogenem Kilometer verzeichnen könnte./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8.94 €
|
Abst. Kursziel*:
6.31%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.51%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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