Am Dienstag verbucht der MDAX um 15:40 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0.86 Prozent auf 30’266.24 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 343.895 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.554 Prozent auf 30’359.02 Punkte an der Kurstafel, nach 30’528.26 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 30’391.18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30’115.08 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 30’656.65 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 32’356.98 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wurde der MDAX auf 29’086.93 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 2.30 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 2.88 Prozent auf 32.13 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.27 Prozent auf 48.60 EUR), JENOPTIK (+ 1.06 Prozent auf 36.14 EUR), Evonik (+ 1.04 Prozent auf 21.42 EUR) und RTL (+ 0.79 Prozent auf 32.00 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil LANXESS (-3.96 Prozent auf 12.60 EUR), IONOS (-3.61 Prozent auf 35.80 EUR), Nemetschek SE (-3.50 Prozent auf 61.95 EUR), Ströer SE (-2.94 Prozent auf 37.68 EUR) und Schaeffler (-2.56 Prozent auf 5.33 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’599’775 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39.114 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch